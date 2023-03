Rentrée universitaire : "le taux de réussite en licence est de 83%", indique Sylvian Raffard-Artigue

Invité de la matinale radio, ce mercredi 22 mars, Sylvian Raffard-Artigue, le directeur de la communication à l’UNC, a fait le point sur les chiffres, les projets et les dispositifs de cette rentrée universitaire 2023

Sheïma Riahi •

3016 étudiants inscrits au 1er mars à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. "C’est une centaine de moins que l’an passé", a indiqué Sylvian Raffard-Artigue. Cela s’explique par le nombre de bacheliers en baisse, "sur la session 2022, il y avait 11% de bacheliers en moins. Ça fait donc moins d’étudiants pour nous, soit une baisse de 4%". Mais ces données sont provisoires car d’autres sessions d’inscription sont prévues en cours d’année, a tenu à préciser le directeur de la communication. "C’est notamment le cas du mois de septembre, car nous avons des formations qui débutent à cette période comme les masters. Il faudra attendre la fin de l’année pour avoir un chiffre définitif et global", a-t-il précisé. À noter qu’il y a toujours plus de femmes inscrites à l’université (63%) que d’hommes (37%).

Les diplômés de master en baisse

L’an dernier, près de 700 étudiants de l’UNC ont été diplômés. Des chiffres qui sont un peu moins bons qu’en 2021. En master, par exemple, à peine plus d'un étudiant sur deux a décroché son diplôme. "C’est un vrai trou d’air. Habituellement, le taux de réussite en master avoisine les 75%. Il faut que l’on analyse ce chiffre car il est décevant".

En revanche, carton plein pour les licences. "Les étudiants valident leur licence à 83% en année diplômante. C’est une grande satisfaction", s’est réjoui Sylvian Raffard-Artigue. Même chose pour les licences professionnelles qui s’effectuent en alternance. Sur les 68 inscrits, 62 ont été diplômés l'année dernière. "Le taux d’insertion après ces formations professionnalisantes est très élevé, autour de 90% voire plus parfois. Et en même temps, les modalités d’enseignement plaisent peut-être plus aux étudiants calédoniens."

Reprise des échanges internationaux

Après deux années blanches, en raison du Covid, les échanges internationaux ont repris depuis l’an dernier. "La mobilité fait partie du parcours d’un étudiant pendant ses études. C’est toujours très prisé pour aller découvrir le monde, échanger et rencontrer des étudiants d’horizons différents", a assuré le directeur de la communication. Et les demandes ont doublé. 39 étudiants en mobilité sortante et 21 en mobilité entrante en 2022.

