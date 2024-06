Résultats élections européennes 2024 en Nouvelle-Calédonie : l’abstention grande gagnante avec 86,87% des voix, le parti présidentiel comptabilise 28,64% et le Rassemblement national 21,71%

La participation aux élections européennes en Nouvelle-Calédonie est de 13,53% contre 16,19% en 2019, comme le rapporte l'AFP ce lundi 10 juin (heure calédonienne). Valérie Hayer, du parti Renaissance, le parti présidentiel, remporte les suffrages avec 28, 64 % des voix, devant Jordan Bardella du Rassemblement national avec 21,71 %.

Le parti présidentiel sauve la mise en Nouvelle-Calédonie. La liste portée par Valérie Hayer, du parti Renaissance, arrive en tête du suffrage avec 28,64 % des voix. Derrière elle, se trouve Jordan Bardella du parti d'extrême droite Rassemblement national avec 21, 71 % des voix et Marion Maréchal, du parti Reconquête, la formation politique d'extrême droite d'Eric Zemmour, , avec 16,01 % des voix.

Plus loin, François-Xavier Bellamy, du parti les Républicains se trouve en quatrième position, avec 12,66 % des voix et enfin, Raphaël Gulscksman, du parti Socialiste, avec seulement 4,17 %.

Taux d'abstention record

Le taux d'abstention est de 86, 87 % sur le territoire pour les élections européennes. En 2019, il était de 80,8 %.

Sur les 222 683 personnes appelées à voter, seulement 29 234 personnes se sont rendues aux urnes. Du fait de la crise actuelle, ce scrutin n’était pas comme les autres ce dimanche. Placé sous haute surveillance, un important dispositif de gendarmes et de policiers a été déployé aux abords des 76 sites où étaient regroupés les 272 bureaux de vote.

Estimation sur l'ensemble du territoire français

Les résultats de Nouvelle-Calédonie sont différents de ceux de l'ensemble du territoire français. Selon l'estimation de l'institut de sondage Ipsos, le Rassemblement national de Jordan Bordella réalise un score historique de 31,5 %, le camp présidentiel Renaissance est en deuxième position avec 14,5 % des voix et enfin, le parti socialiste avec 14 % des voix.

Jamais un parti d'extrême droite n'avait atteint un tel score lors d'une élection en France. La liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, arrive donc largement en tête. Un résultat qui a poussé Emmanuel Macron à prendre la parole et faire cette annonce choc : le chef de l’Etat dissout l’Assemblée nationale et convoque de nouvelles élections législatives le 30 juin et le 7 juillet.

A noter que les résultats officiels pour la Nouvelle-Calédonie seront proclamés à midi ce lundi 10 juin au Haut-commissariat.