Retrait du projet de loi constitutionnelle, Christian Tein candidat à la tête du FLNKS... L'UC revient sur les sujets de son comité directeur

L'Union calédonienne a fait le point, ce mercredi, sur les sujets abordés lors de son comité directeur du week-end dernier, à Voh. La réunion a rassemblé vingt-sept structures sur trente-deux, à huis clos.

Les propos tenus par Dominique Fochi ce 21 août, au siège de l'Union calédonienne à Magenta, sont clairs. "Les résultats historiques des élections législatives, qui ont conduit un parlementaire indépendantiste à l'Assemblée nationale, nous confirment que la troisième consultation a bien été volée".

Par la voix de son secrétaire général, l'UC considère que la sensibilité indépendantiste est aujourd'hui majoritaire.

Concernant les exactions commises depuis le 13 mai, le plus vieux parti du pays ne les cautionne pas, mais il ne les condamne pas non plus. Le comité directeur et ses deux cents participants réunis samedi dernier, à la tribu de Boyen à Voh, rejettent la faute sur l’Etat.

Christian Tein, responsable de la CCAT, interrogé le 16 mai 2024. • ©NC la 1ère



Christian Tein possible candidat à la présidence du FLNKS

Prochaine échéance, le congrès du FLNKS prévu le 31 août à Kaala Gomen. L’UC demandera la nomination d’un président du Front. Et son candidat pourrait être Christian Tein, incarcéré dans l’Hexagone. Commissaire général du mouvement, il est présenté comme un candidat naturel.

"On attend toujours le retrait du projet de loi constitutionnelle sur le dégel électoral. C'est ça qui a conduit à la situation que l'on connaît aujourd'hui", martèle Gilbert Tyuienon, le 1er vice-président de l’UC. Deuxième chose : on attend un traitement politique sur la question de nos prisonniers. A minima, leur retour dans leur pays !"

L'Union calédonienne est encore plus déterminée à fermer cette parenthèse coloniale et faire aboutir notre projet de faire accéder le pays à la pleine souveraineté. Dominique Fochi secrétaire général de l’Union Calédonienne

Les deux parlementaires UC chargés des négociations parisiennes

"Quand l'Union calédonienne parle, c'est l'ensemble de ses structures du Nord au Sud, en passant par les Iles, qui parle. Ce n'est pas à prendre à la légère, estime Dominique Fochi, son secrétaire général. L'Union calédonienne est encore plus déterminée à fermer cette parenthèse coloniale et faire aboutir notre projet de faire accéder le pays à la pleine souveraineté".

Ce sont les deux parlementaires de l’UC, le député Emmanuel Tjibaou et le sénateur Robert Xowie, qui seront chargés des négociations parisiennes. La déclaration unilatérale d’indépendance reste fixée à la date du 24 septembre 2025, précise le parti.

Le reportage d'Yvan Avril et Claude Lindor