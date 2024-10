Saint-Louis : les cinq personnes qui se sont rendues placées en détention

Les cinq personnes qui se sont présentées lundi à la gendarmerie ont été mises en examen et placées en détention provisoire ce jeudi 3 octobre. Elles étaient recherchées pour des exactions commises à Saint-Louis.

Poursuivies pour plusieurs chefs d'accusation, notamment "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique", "vols avec armes" et "destruction de bien par incendie", cinq personnes issues de la tribu de Saint-Louis se sont rendues à la gendarmerie le lundi 30 septembre. Dans le cadre des enquêtes en cours, elles ont "toutes été mises en examen et placées en détention provisoire" ce 3 octobre, annonce Hélène Gaudet, adjointe du procureur de la République.

De multiples investigations criminelles

Trois des prévenus sont mis en examen pour des chefs de "tentative de meurtre en bande organisée et complicité de tentative de meurtre sur des gendarmes et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime". Les deux autres pour des chefs de "vols avec arme en raison de la commission de plusieurs car-jackings et pour l'une d'elles, de destructions par incendie de certains véhicules".

"Découvrir d'éventuels coauteurs"

Le juge d'instruction s'est saisi des affaires. Les enquêtes auront pour "objectif de déterminer les responsabilités de chacun de ces individus dans les faits multiples qui leur sont reprochés et de découvrir les éventuels coauteurs de ces infractions", fait savoir le communiqué du parquet.

L'objectif des autorités judiciaires étant de "faire toute la lumière sur les rôles de chaque individu susceptible d'avoir pris part aux exactions commises en Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai".