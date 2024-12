Avec 2,3 tonnes de cocaïne saisies, l'Australie enregistre son record de drogues interceptées

Un peu plus de deux tonnes de cocaïne au large du Queensland : c'est la saisie record de stupéfiants effectuée par la police australienne. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Le gang local de motards Comanchero est mis en cause en lien avec un syndicat du crime organisé international.

2,3 tonnes ! De mémoire de policier, c'est la plus importante saisie de cocaïne jamais réalisée en Australie. Pour une valeur de près de 56 milliards de francs Pacifique (près de 468 millions d’euros). Treize personnes ont été arrêtées durant le week-end. La drogue provenait d’un navire-mère (qui n’a pas été arraisonné) évoluant sur les eaux internationales à des centaines de kilomètres des côtes australiennes. Un premier bateau a tenté de l’importer mais est tombé en panne. Un second bateau a ensuite sombré au large des côtes du Queensland. Les suspects sont ainsi restés bloqués jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Des trafiquants internationaux et les motards du Comanchero MC mis en cause

Ces forces de l'ordre étaient déjà sur la piste des trafiquants comme l’explique le commandant Stephen Jay de la Police Fédérale Australienne.

"La police fédérale et celle du Queensland enquêtent conjointement sur cette affaire depuis un mois, après avoir reçu des informations selon lesquelles un syndicat criminel présumé ayant des liens avec le gang de motards hors-la-loi Comanchero préparait l'importation de plusieurs tonnes de cocaïne au large des côtes du Queensland."



Le Comanchero Motorcycle Club est connu pour semer la terreur et opérer divers trafics, entre autres d'armes et de stupéfiants. Les personnes arrêtées (certaines sur le bateau, d’autres les attendant à terre) devaient comparaître devant les tribunaux dès lundi. Deux d’entre elles ont moins de 18 ans. La peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité.

La police sur les dents alors que l’Australie est un eldorado pour les trafiquants de cocaïne

En tout cas, les forces de l'ordre australiennes veulent prendre le trafic de drogue à bras-le-corps, à en croire le commissaire adjoint par intérim James Copeman de l’Australian Border Force : "Cette opération a permis de démanteler de manière décisive un important réseau de trafic de drogue et envoie un message clair : les forces de l'ordre australiennes sont résolues à protéger les communautés australiennes contre les effets destructeurs des drogues illégales".



Cette saisie de cocaïne, arrivant d’un pays d’Amérique du Sud non identifié, représente 11,7 millions de transactions de rue. Elle est à rapprocher d'autres saisies récentes et très importantes de drogue de même origine, à destination de l'Australie. Le pays est une mine d'or pour les trafiquants. La cocaïne s'y revend au moins 6 fois plus cher qu'aux Etats-Unis.