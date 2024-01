Saison cyclonique : il est encore temps de préparer votre jardin

Si la Nouvelle-Calédonie est pour l'instant épargnée par les cyclones cette saison, cela pourrait ne pas durer. Alors autant profiter du sursis accordé pour sécuriser son jardin si ce n'est pas déjà fait.

Valentin Deleforterie (Charlotte Mestre) •

En matière de sécurité jardinière à l'approche d'un cyclone, il y a d'abord les réflexes basiques à la portée de tout le monde. Il s'agit, par exemple de transporter les pots et le mobilier du jardin à l'intérieur pour éviter que les objets s'envolent et deviennent dangereux.

Haubanage et élagage

Pour ce qui est des arbres, en revanche, il faudra passer par d'autres techniques comme le haubanage. "Si c'est possible, on met des sangles entre les arbres et on les attache entre eux, explique Audric Bodeux, à la tête d'une société spécialisée en espaces verts. Cela va permettre de les solidifier entre eux et ils seront plus difficiles à déraciner."

Réduire la portance au vent

Il y a le haubanage et il y a surtout l'élagage, souvent nécessaire pour limiter les risques.

"Élaguer, ça veut dire par exemple, sur des cocotiers qui sont porteurs de cocos, on va enlever tous les cocos, les première, deuxième et troisième couronnes de feuilles, ce qui va permettre au cocotier d'avoir moins de portance au vent. Il sera donc plus léger et pourra mieux résister à un cyclone", poursuit le spécialiste.

Anticiper

L'élagage reste possible jusqu'à l'arrivée d'une dépression ou d'un cyclone, mais il faut de préférence s'y prendre à l'avance. "C'est surtout en saison hivernale que c'est intéressant de faire l'élagage des arbres. À cette saison, la sève redescend dans les arbres et les arbres sont plus aptes à recevoir un élagage, ils en sont moins affaiblis. C’est pour ça qu'on conseille de le faire en saison fraîche et jusqu'en septembre. Comme ça, vous êtes tranquille pour toute la saison cyclonique", ajoute Audric Bodeux.

Un geste qui requiert souvent l'intervention d'un professionnel mais qui peut s'avérer très utile pour éviter les dommages sur vos lignes électriques et sur la façade de votre logement.