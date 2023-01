Saison cyclonique : un temps à faire élaguer

En prévision de la dépression tropicale qui pourrait toucher la Nouvelle-Calédonie d'ici quelques jours, certains prennent leurs précautions, et font appel à des professionnels de l'élagage.

Natacha Lassauce-Cognard et Laura Schintu, avec Françoise Tromeur •

Il existe un faible risque qu'une dépression tropicale modérée se forme sur l'0uest de la mer de Corail en fin de semaine. Avertissement mis à jour par Météo France NC ce jeudi midi. "Cette dépression devrait concerner la Nouvelle-Calédonie de dimanche à lundi. Selon les prévisions actuelles, elle serait alors au stade de dépression tropicale faible voire modérée, entraînant un épisode de fortes pluies généralisé, poursuit le bulletin. L'incertitude est encore grande concernant son intensité et sa trajectoire, mais selon le scénario actuel, un vent fort de Nord-Ouest est probable."

Par précaution et sécurité

La période estivale va souvent de pair avec des dépressions tropicales ou des cyclones. Velonica Tamole a donc sollicité une société spécialisée dans l’élagage.

Ça frappe sur la toiture. Je ne voudrais pas que ça abime. Et pour la sécurité de la famille, aussi. Velonica Tamole, habitante de Koutio, à Dumbéa

Préserver fils et toits

En cas de rafales de vent, les arbres peuvent tomber sur des fils électriques et téléphoniques ou encore sur la toiture des maisons. Adrien Bedouret, de la société Arbre o top élagage, intervient tous les jours chez des particuliers. "Le réseau électrique n'est pas forcément adapté à la végétation. On se retrouve dans des situations où on est obligés de tailler tout ce qui vient encombrer le réseau et les habitations."

Autre professionnel très sollicité, Audry Bodeux, pour la société Jardinickel. Avec son collègue, il doit nettoyer des cocotiers en bord de mer à Nouméa, du côté de Magenta Ouémo.