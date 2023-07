Solidarité : 2250 repas préparés et distribués aux plus démunis

Le cinquième repas solidaire de la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie c'est ce dimanche, dans les cuisines du lycée Dick Ukeiwë, à Dumbéa. Une opération qui a nécessité la mobilisation de nombreux bénévoles depuis plusieurs jours.

Ils sont sur le pont et derrière les fourneaux depuis 6h30 ce samedi matin. Des dizaines de bénévoles de la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie se mobilisent pour cuisiner 2250 repas. Des repas solidaires pour réchauffer les estomacs et le coeur des plus démunis. Au menu ce dimanche : du poulet au soyo et à l'oriental.

Lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire

Elles sont une douzaine d’associations de Nouméa et du Grand Nouméa à bénéficier des repas. Ce dimanche matin, Margaret Giraud, est venue chercher 100 plats chauds en vue de les distribuer aux membres de l’association ARK, des séniors aux revenus très modérés qui ne mangent pas toujours à leur faim. "Beaucoup d'aide pour les personnes âgées qui n'ont pas le temps ou qui sont malades pour cuisiner, ça leur fait beaucoup de bien" précise-t-elle.

Une réalité que certains étudiants de l’Université de la Nouvelle-Calédonie vivent aussi au quotidien. Brigitte Gustin, chargée de mission de la vie étudiante de l’UNC témoigne de la grande précarité de certains jeunes. Ces repas sont une aubaine pour eux.

Dans les cuisines du lycée du grand Nouméa, les bénévoles ont terminé de préparer les plats dans la matinée. Parmi ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps pour la bonne cause, des jeunes comme Titouan Lalié. Etudiant en prépa lettres et sciences humaines, il participe régulièrement aux actions de la banque alimentaire, un geste citoyen et solidaire.

Mon intérêt c'est de lutter contre le gaspillage et participer et donner de mon temps pour aider autrui d'une autre manière. Titouan Lalié, bénévole

Appel aux dons

Toutes les barquettes ont été préparées à partir d’invendus ou de dons. "On a récupéré il y a quelques mois, 10 tonnes de poulets congelés, qui sont encore bonnes au niveau de la date limite de consommation" explique le chef Samuel Machon, chef bénévole et membre du bureau de la BANC.

Tout au long de la semaine, la BANC a aussi fait appel à la générosité des Calédoniens et des Calédoniennes pour s'approvisionner en produits frais et de saison, comme les chouchoutes et les papayes vertes.



Le reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Ismaël Waka-Ceou, à retrouver au JT de 19h30 ce dimanche.