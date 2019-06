Solidarité : des sandwichs distribués aux SDF de Nouméa

Réconfort et chaleur humaine

C’est pas parce qu’ils sont dans la rue qu’ils sont « rien ». Ils ont aussi besoin de lien social. Et je pense que ça nous apporte beaucoup aussi à nous. Ces rencontres, ce sont des histoires de vie biensûr mais pas seulement. Je ne sais pas comment l’expliquer, c’est une envie d’aller vers les autre, d’aider… et ils nous le rendent bien.



- Florence Debeeger, membre du collectif "Un sandwich pour autrui"

Le reportage de Caroline Antic-Martin et Gaël Detcheverry

L'interview de Aurélien Lamboley, directeur de l'association d'accueil Macadam, réalisée le 27 juin 2019

Cette initiative citoyenne fait de plus en plus parler d’elle. Depuis septembre dernier, tous les mardis soirs, le collectif « Un sandwich pour autrui » lutte contre l’exclusion et la grande précarité en offrant de l’eau et de la nourriture à de nombreux sans domicile fixe de Nouméa. Une opération bénévole dont les dons se sont diversifiés au fil des mois avec des distributions de shampooing, savons, vêtements et autres couvertures.Durant ces maraudes nocturnes, le collectif sillonne les rues de la capitale pour, également, discuter avec les personnes qui vivent dehors. Attentifs à leurs préoccupations personnelles, les bénévoles tentent de comprendre les processus qui mènent les gens dans la rue en analysant leurs parcours et leurs profils.Chaque semaine, plusieurs centaines de personnes et familles démunies bénéficient des actions de ce collectif.