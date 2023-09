Tanéo s’ouvre aux vélos pour la semaine de l’écomobilité

Du 16 au 22 septembre, il est possible de prendre le Néobus avec votre bicyclette. Vous pouvez également circuler à vélo sur la voie réservée, mais avec quelques règles.

C’est une première pour Tanéo. En cette semaine de la mobilité, le réseau de transports du Grand Nouméa lance une expérimentation.

Jusqu’au vendredi 22 septembre, il est possible de voyager avec son vélo dans le Néobus, mais également de pédaler sur la voie réservée à ce même Néobus.

Une initiative saluée par l’association Droit au vélo

" Embarquer son vélo dans un bus, c’est pouvoir faire un mix de transports qu’on a appelle la plurimodalité, qui combine différents modes de transport, qui permet de réduire les coûts. Ça permet également de limiter le nombre de véhicules individuels" explique Ivan Zupancic, membre du conseil d’administration de Droit au vélo qui souligne également les effets bénéfiques sur la pollution et sur la santé. "L’idée, c’est d’embarquer le vélo sur certaines sections et de pouvoir finir le trajet à vélo. Beaucoup de pays le font, en Nouvelle-Calédonie, nous espérons tous que ça puisse être prolongé et que ça puisse être possible pour tout le monde et en tout temps".



Un retour d’expérience à venir

La possibilité de voyager avec son vélo dans le Néobus avait été envisagée au lancement des travaux, avant d’être abandonnée à sa mise en service. Trop de contraintes estimait à l’époque le SMTU, le syndicat mixte des transports urbains, qui a pourtant décidé de tenter l’expérience.

"Ça avait effectivement été mis de côté parce qu’il y a toute une partie règlementation, une question d’assurance. Et il y a une question de vitesse commerciale puisqu’on embarque un vélo dans le bus, on a un temps de charge qui est un peu plus important, donc c’est une pédagogie autant en interne auprès des chauffeurs qu’auprès des usagers du vélo" explique Marie Morel, responsable communication du SMTU.

Le SMTU qui à l’issue de la semaine fera "un retour d’expérience pour voir si c’est une opération qu’on peut mener dans le temps".

Des règles à suivre

Attention, cette expérimentation n’est autorisée qu’en dehors des heures de pointe, autrement dit entre 8 h et 16 h. Le vélo doit être embarqué par la troisième porte du bus, juste après le soufflet. L’usager doit rester debout avec son vélo, dans la zone réservée aux personnes à mobilité réduite.

La voie du Néobus, voie cyclable

Toute cette semaine, il est également possible pour les cyclistes de circuler sur la voie du Néobus. À l’origine, cette voie devait être équipée d’une piste cyclable sur tout son tronçon. Un projet finalement abandonné.

" Nous espérons que ce soit le tremplin d’une réflexion plus longue et avec la mise en place de certaines infrastructures qui répondraient à la demande" confie Ivan Zupancic, de l’association Droit au vélo qui rappelle aux cyclistes qu’il faut respecter des règles de sécurité :

"- Éviter les angles morts des bus

- Garder ses distances, au minimum à une dizaine de mètres,

- Ne jamais doubler un bus

- Bien communiquer sur les intentions, qu’il y ait un contrôle visuel en amont et en aval, et prévenir en cas de changement de direction, de trajectoire".

Les Calédoniens prêts à abandonner la voiture ?

Cette semaine consacrée à l’éco-mobilité est organisée par l’Ademe, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’idée est de moins utiliser la voiture pour privilégier le vélo, la marche, le covoiturage ou encore les transports en commun.

