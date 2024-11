Quatre rendez-vous pour trouver le job d'été de ses rêves en Calédonie pendant les grandes vacances

La province Sud a ouvert officiellement sa campagne "Job d’été 2024-2025" pour les jeunes âgés de 16 à 26 ans. Ils peuvent s’inscrire sur un portail dédié depuis le 1er novembre. Des offres sont également proposés aux jeunes de la province Nord. En parallèle, la mairie de Nouméa et une grande surface organisent des journées de recrutement ce mercredi.

C'est un rendez-vous toujours très attendu, mais qui n'aura pas lieu cette année. À cause du contexte de crise, la province Sud n'a pas organisé son traditionnel forum "jobs d'été". Cette fois, tout se passe directement en ligne. En quelques clics, les jeunes de 16 à 26 ans, intéressés par une expérience professionnelle, peuvent s'inscrire sur un portail dédié via le site internet de la province Sud. Il faut tout d'abord fournir quelques documents. Une fois enregistré, il ne reste plus qu'à postuler.

Une rémunération et une couverture sociale

Commerce, agriculture, hôtellerie, restauration, tous les secteurs d'activité sont concernés avec des postes accessibles sans condition de diplôme. Le dispositif permet à des centaines de jeunes de découvrir le monde du travail durant les grandes vacances scolaires, tout en bénéficiant d’une rémunération et d’une couverture sociale pendant leur contrat.

Administration, animation, culture, sports et environnement

Côté mairie également, plus de quarante jobs d'été sont à pouvoir à Nouméa dans les domaines de l'administration, de l'accueil, de la culture ou encore du sport. Le rendez-vous est prévu ce mercredi 6 novembre avec un job dating à l'hôtel de ville de 8h à 15h. Pour les plus impatients, il est possible de tenter sa chance dès maintenant sur le site de la ville, dans la rubrique "la mairie recrute".

À noter qu'une grande surface de l'agglomération organise aussi une journée de recrutement. Plus de 160 offres sont à pourvoir pour les étudiants de plus de 18 ans. Il suffit de se rendre sur place, entre 8h et 13h, muni d'un curriculum vitæ pour rencontrer les équipes.

En province Nord aussi

Les jeunes de la province Nord ne sont pas oubliés. Cap emploi a aussi lancé sa campagne “Emploi vacances”. Il faut être âgé de 16 à 26 ans, être scolarisé et habitant de la province Nord depuis au moins six mois.