Trop vétuste, le foyer calédonien de Montpellier n'accueille plus personne

Véritable référence pour des générations d'étudiants venus du Caillou, le foyer calédonien de Montpellier n'accueille plus aucune activité en raison de la vétusté de ses locaux.

Aurélien Pol et Thomas Chevaleyrias (édité par Valentin Deleforterie) •

Le foyer calédonien de Montpellier n'a accueilli aucune activité depuis six mois. Les locaux sont trop dégradés. "Il faut refaire toute la menuiserie et il nous reste des fenêtres à remplacer", explique Lydia Galuola, présidente de l'association "La case calédonienne de Montpellier". "Cela fait plus d'une trentaine d'années que le chauffage ne fonctionne plus. C'est un pincement au cœur, qu'on éprouve. Nous avons l'impression d'être oubliés", raconte-t-elle.

"Des bouts d'Histoire"

Le foyer était autrefois plein de vie. En cinquante ans, des générations sont passées ici. "Je voudrais lancer un appel au territoire et aux provinces. Le toit n'est plus en état, c'est invivable quand il pleut", alertait déjà en 1997 Jacques Pawawi, alors membre de l'association calédonienne de Montpellier.

Pour ne rien arranger, l'espace vert en face du foyer a été acheté par un promoteur. "Avant, les enfants pouvaient y courir. On pouvait mettre en place des ateliers. C'est triste parce que ce sont des bouts d'Histoire qui ont été enlevés, creusés", se désole Joseph Junie, le vice-président de la case calédonienne de Montpellier.

Des tournois pour financer les travaux

Pour financer les travaux, l'association organise des tournois sportifs, en espérant une aide du gouvernement. Elle est attendue depuis deux ans, selon ses membres. "Si le foyer disparaît, nous n'aurons plus un endroit où nous pouvons être nous", lance Joseph Junie. "On souhaite que ces travaux-là se concrétisent. Nous voulons avoir la parole du gouvernement, que les attentes de la communauté calédonienne de l'Hexagone soient satisfaites", ajoute Lydia Galuola.

Contacté, le gouvernement assure que le dossier du foyer est en cours d'instruction.