Un Australien et son chien survivent deux mois seuls à la dérive dans le Pacifique

Tim Shaddock a été retrouvé il y a quelques jours, dérivant sur les restes de son bateau, au milieu de l’océan Pacifique. Parti du Mexique pour rejoindre la Polynésie française avec son chien, son bateau a été pris dans une tempête. Le duo a dérivé deux mois avant d’être retrouvé sain et sauf par un navire de pêche.

Lizzie Carboni avec 9news Australia •

Il est ce qu’on pourrait appeler un véritable Robinson Crusoé. Les médias n’ont pu s’empêcher de faire le rapprochement avec le film Seul au monde, en raison de sa ressemblance avec l’acteur Tom Hanks.

Barbe touffue, cheveux hirsutes, maigreur apparente… Tim Shaddock, un Australien de 51 ans, a passé presque deux mois sur son bateau à la dérive, dans l’océan Pacifique avec pour seule compagnie, son chien Bella. C’est un thonier, accompagné d’un hélicoptère, qui a les repérés.

Pris dans une tempête

Il y a trois mois, le marin australien originaire de Sydney, a pris la mer depuis La Paz, au Mexique. Il avait prévu de rejoindre la Polynésie française. Mais après quelques semaines de navigation, son catamaran a été abîmé en pleine tempête, détruisant ainsi les appareils électroniques. Isolé du reste du monde pendant très longtemps, Tim Shaddock a admis avoir vécu une période très difficile.

A cette période de l’année, dans cette partie de l’océan Pacifique, la chaleur est omniprésente. Et tant mieux, car les spécialistes expliquent que la survie est beaucoup plus difficile en période de grand froid.

L’Australien, retrouvé couvert de plusieurs couches de vêtements et d’un chapeau, a pu s’abriter du soleil grâce une petite partie de son bateau encore debout.

Eau de pluie et poisson cru

Quant à la nourriture, il s’est nourri de poisson cru et s’est abreuvé d’eau de pluie. Pour le professeur Mike Tipton, un expert en survie dans l’océan, "c’est une combinaison de chance et de compétences" qui a permis à Tim de survivre. Il évoque notamment le fait qu’il se soit correctement protégé du soleil. "Il faut se protéger parce que la dernière chose que l’on souhaite lorsqu’on risque la déshydratation, c’est de suer" explique-t-il.

Pour les experts, Tim Shaddock doit également la vie sauve à la présence de son chien Bella. "Je pense qu’elle a fait la différence. Dans ce genre de situation, tu vis de jour en jour et il faut rester positif pour pouvoir traverser cette épreuve et ne pas abandonner" conclut Mike Tipton.

Tim et son chien font actuellement route vers les Etats-Unis, à bord du thonier qui les a récupérés. Même s'il est en bonne forme après l'épreuve qu'il vient de vivre, il devra être suivi de près par des médecins pour retrouver petit à petit, un régime alimentaire normal.