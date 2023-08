Un homme recherché pour vols, recels et violences pris en stop par un gendarme à Boulouparis

Mieux vaut éviter de faire du stop quand on est recherché par les gendarmes ou les policiers... Car un agent peut être derrière le volant et vous conduire au poste. C'est arrivé à un homme recherché par la brigade de Canala.

Cécile Rubichon •

"Interpellé sur le pouce !", commente la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie sur sa page Facebook. C'est le titre d'une histoire bien réelle dont les principaux protagonistes sont un auto-stoppeur et un gendarme.

Ce dernier partait en week-end quand, en traversant Boulouparis, il aperçoit une personne bien connue du peloton d'intervention et de surveillance de la gendarmerie de La Foa. Pour cause : sa photo trône sur le fichier des personnes recherchées. Il est soupçonné par la brigade de Canala d'être l'auteur de plus de vingt faits de vols, recels et violences.

Le gendarme prévient ses collègues qui le rejoignent. Il repasse alors devant l'individu et le prend en stop.

Interpellé, placé sous contrôle judiciaire, interdit de séjour à Canala, il sera présenté devant le tribunal correctionnel de Nouméa.