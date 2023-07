Une cagnotte en ligne lancée pour aider la petite Kyra et sa famille

Kyra, âgée de trois ans, est une enfant calédonienne malade du cœur. Ses parents traversent une période difficile au niveau financier. La petite fille doit subir une opération à Paris, avant la fin de l’année. Une cagnotte en ligne a été lancée pour leur venir en aide.

Marguerite Poigoune (édité par Alix Madec) •

"Je m’appelle Kyra et j’ai trois ans. Je souffre d’une cardiomyopathie hypertrophique. Les parois des ventricules de mon cœur s’épaississent, m’empêchant de bien respirer". Ce sont les mots que l’on peut lire sur la cagnotte leetchi lancée par sa famille. La petite fille, née prématurément, prend depuis sa naissance des "bêta-bloquants", pour ralentir sa fréquence cardiaque. Or, le traitement ne fait plus effet. Elle doit être évasanée à l’automne 2023, pour subir une opération à cœur ouvert à l’hôpital Necker, à Paris.

Opération à cœur ouvert

"Elle va subir une première intervention. Ils vont lui mettre un boitier à l’intérieur de son abdomen", explique sa maman, Mylène Devillers. "C’est un défibrillateur, qui va lui envoyer des décharges dans son cœur, au cas où il ne puisse pas le faire correctement tout seul. Ensuite, ce sera une opération à cœur ouvert. Ils vont lui enlever l’excédent de muscle qui empêche le sang de bien circuler", poursuit sa maman.

Une intervention lourde, qui s’ajoute aux difficultés financières de la famille. Son papa a été licencié pour raisons économiques, début juillet. Discret, le couple n’a pas souhaité demander de l’aide. Mais l’entourage et la famille ont lancé une cagnotte solidaire pour leur venir en aide. "C’est ma cousine qui, voyant nos problèmes s’avancer, a créé cette cagnotte en ligne", explique Mylène Devillers. "On sait qu’aujourd’hui, la vie est chère, elle est difficile pour tout le monde. Je suis touchée de la générosité de la Calédonie", révèle la maman de Kyra.

La petite fille doit s’envoler pour la capitale entre septembre et novembre, pour se faire opérer.