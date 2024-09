Une journée portes ouvertes à l'université pour orienter les futurs étudiants

C'est un rendez-vous programmé en juillet habituellement, mais à cause de la crise, la journée portes ouvertes de l'université a eu lieu samedi 7 septembre à Nouméa. L'occasion, pour les futurs étudiants qui se posent encore des questions, d'affiner leur choix d'avenir.

Noémie et Kenza naviguent entre les stands installés sur le parvis de l'université de la Nouvelle-Calédonie. Âgée de 17 ans, Noémie Poirier-Men est en terminale générale au lycée du Mont-Dore. Elle pense s'orienter vers la communication. "Il y a beaucoup de formations, certaines me plaisent, donc ça me convient. Mon choix va se porter sur les formations proposées. Ça m'est égal de partir en France, dans un autre pays ou de rester ici, tant que je fais la formation que j'aime. J'espère quand même rester."

Kenza Cariou est en Bac pro métiers de la mode au lycée Saint-Jean 23 de Païta. "J'aimerais bien continuer et faire une licence d'économie et gestion pour pouvoir créer mon entreprise." Pour les deux amies, après les émeutes, la question de continuer leurs études sur le Caillou se pose. "Je voulais rester, mais je me dis que si je pars, c'est pour mieux revenir et reconstruire un peu le pays, ça peut être une bonne option."

L'offre de formation reste la même

Aujourd'hui l'activité de l'université a repris presque normalement. Il manque des étudiants étrangers et ceux qui habitent au Mont-Dore sud. Les professeurs, eux, sont présents, et les cours seront normalement assurés en 2025. "Cette journée est déjà un bon test, parce que ça nous renseigne sur les projets des élèves post-Bac pour leur inscription à l'université, pour Catherine Ris, présidente de l'UNC. Ensuite on verra. En tout cas, l'offre de formations est la même. C'est un bon sas de commencer ici, avant de partir pour des destinations qui sont parfois assez lointaines. On peut remettre le départ à plus tard, une fois qu'on a acquis de la maturité et de la confiance en soi."

Les formations cherchent à répondre au mieux aux besoins du monde économique de la Nouvelle-Calédonie. Un moyen de garder le plus possible d'étudiants sur la Caillou. Depuis plusieurs années, on note une diminution des effectifs, liée à une baisse de la démographie.