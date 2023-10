Une matinée d'information pour les futurs instituteurs calédoniens

L'Institut de formation des maîtres reçoit ce matin les futurs instituteurs pour leur distiller des infos sur ce métier. Cinquante postes sont à pourvoir en 2024.

Les futurs instituteurs ont rendez-vous ce mardi matin dans les locaux de l'Institut de formation des maîtres, à l’Anse-vata, juste en face du collège Mariotti.

Pour la rentrée 2024, cinquante instituteurs seront recrutés par l'IFMNC, deux fois plus que cette année.

La formation initiale dure trois ans, avec des stages en école. Elle s’adresse aux titulaires du bac et plus. Il faut également maîtriser les fondamentaux en français et en maths.

Cette matinée portes ouvertes, la première du genre, a pour objectif de "booster" les candidatures, en répondant aux questions que pourraient se poser les candidats.

Tout savoir sur les démarches

"Les personnes peuvent rencontrer des formateurs et des personnes de l'établissement qui leur expliqueront en quoi consiste la formation, en quoi consiste le métier, comment nous les formons, comment s'inscrire sur parcours sup, détaille Kristina Challiot-Wémama, directrice de l’IFMNC. Un deuxième stand permet de rencontrer les étudiants pour échanger avec eux directement pour qu'ils fassent part de leur témoignage, de ce qui les intéresse dans la formation et de ce qu'ils trouvent difficile. Parce que c'est normal que la difficulté fasse partie de la formation. Il y a un troisième espace dédié à toutes les informations sur les services offerts par la Maison de l'étudiant et tout ce qui est dispositif de bourses pour expliquer les démarches à engager."

Si le métier vous intéresse, vous avez jusqu’au 26 octobre pour candidater sur la plateforme.