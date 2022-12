Une vingtaine de convives à la table fraternelle de l'église Saint-Jean-Baptiste

La paroisse de l'église Saint-Jean-Baptiste de la Vallée-des-colons a organisé ce dimanche midi la traditionnelle table fraternelle. Un moment de chaleur humaine pour les plus démunis, qui peuvent compter sur un repas chaud à partager pour profiter un peu du jour de Noël.

Erik Dufour et Franck Vergès (JS) •

"Être chrétien, ça ne s'arrête pas aux portes de l'église, ni aux prières. Il faut faire des actions en dehors de l'église. Partager, offrir aux gens qui sont démunis, montrer qu'on a un cœur : c'est ça être chrétien aussi." Cette fidèle de l'église Saint-Jean-Baptiste arrive les bras chargés de victuailles. Des donateurs nombreux et généreux sont venus partager un peu de leur repas de Noël avec ceux qui ne sont pas en famille.

"Du riz avec des crevettes, de l'eau et du jus d'ananas", c'est le menu concocté par une autre femme. "Soyez les bienvenus à la table fraternelle et joyeuses fêtes de Noël !" Pour ces personnes souvent sans ressource, la matinée débute par un café chaud et un morceau de pain. Elles reçoivent aussi un peu d'attention et des sourires pour donner un air de fête à cette journée.

"Des petits plats pour faire plaisir"

Autour de la table fraternelle, on trouve un peu de bien être, pour rompre avec un quotidien difficile. "C'est du bouche à oreille, selon Gaétan, paroissien de Saint-Jean-Baptiste. Et nous sommes là pour les accueillir, on consacre un peu de notre temps. C'est une fois dans l'année, pour offrir du bonheur à quelqu'un qui n'a pas mangé, ou quelque soit la personne. Venir leur parler, dire bonjour à quelqu'un, lui envoyer un sourire, c'est beaucoup pour eux."

Deux cartons remplis de nems sont posés sur une table : c'est le cadeau d'une famille vietnamienne rompue à la générosité. "Tous les ans on fait des petits plats pour faire plaisir à tout le monde", sourit Marie-Josée Pham, donatrice. La formule rassemble et apaise. Une vingtaine de personnes a pu célébrer Noël dans un lieu amical et solidaire.