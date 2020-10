Vacances scolaires : près de 400 jeunes ont révisé pour le baccalauréat à Do Kamo

Pendant que certains se prélassent à la plage, d'autres sont plongés dans les livres de révisions. Durant deux semaines, près de 400 jeunes, des quatre coins du Caillou, se sont retrouvés pour travailler, à un mois de l’échéance du baccalauréat.

Mathieu Ruiz-Barraud (avec L.C) •

©Mathieu Ruiz-Barraud

On sait très bien que les dernières vacances, c'est là où beaucoup se réveillent. Souvent ils ont pris du retard, souvent ils n'ont pas de bonnes conditions de travail à la maison notamment le public auquel on s'adresse donc on leur permet d'accéder à un cadre serein pour réviser. Jean-France Toutikian, professeur d'histoire-géographie

Dernière ligne droite pour les lycéens calédoniens alors que le bac aura lieu pour les filières techniques comme générales à partir du mois prochain. Alice est élève au lycée du Grand Nouméa, elle vient réviser à Do Kamo pour trouver, elle qui éprouve des difficultés en mathématiques, s'en est bien sorti grâce à son professeur." À la maison, il y a internet, quand la famille vient à la maison, tu es tenté de sortir avec eux ou il y a d'autres activités à faire, on n'est pas concentrés sur nos devoirs. C'est sûr qu'ici on va vraiment réviser il n'y a pas internet et on est avec d'autres élèves, on peut comprendre avec eux, on peut s'aider mutuellement. J'ai réussi à bien réviser " confie la jeune fille."Ca nous aide à passer l'oral et ça nous aide à comprendre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas " raconte Sandra.Le rendez-vous est organisé parEnplus des parents d’élèves, les professeurs ont aussi été sollicités à l’image de Jean-France Toutikian, professeur.Désormais, place à unet les examens tant redoutés.