Vanuatu : des jeunes Calédoniens au parcours difficile acheminent des dons à un village de Tanna

Cinq jeunes du Foyer d'action éducative de Nouville ont pris la mer en direction du Vanuatu ce samedi 3 juin. Sur place, ils distribueront 1,5 tonne de dons à un établissement scolaire de l'île de Tanna. La mission est portée par la Direction de la protection judiciaire enfance et jeunesse.

Lizzie Carboni, avec Aurélien Pol •

L’embarquement est imminent pour Zacchary, Ismael et leurs trois autres camarades, ce samedi 3 juin. Ils vont naviguer jusqu'au Vanuatu sur deux voiliers. Agés de 13 à 16 ans, ces jeunes au parcours de vie difficile résident au foyer éducatif de Nouville. Loin de leur zone de confort, ils s’apprêtent à vivre une aventure inédite, ponctuée d’entraide, de partage et de découverte de soi. Zacchary, 13 ans, est impatient de débuter cette expérience. "On a de la chance de partir sur ces bateaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent partir comme ça. J'ai hâte d'aller au Vanuatu pour aider, donner des bouquins... Je serai loin de Nouméa, où je fais trop de bétises", confie le jeune homme.

Monique assiste aux derniers préparatifs avant le départ de son petit-fils, un des cinq jeunes du foyer. "Je suis fière de le voir partir. Car Nouméa est un environnement négatif pour lui. En partant loin comme ça, je pense qu'il va grandir dans sa tête et qu'il va se donner de nouveaux objectifs. C'est que du positif", souligne Monique.

En immersion dans un village de Tanna

Cette mission est portée par la Direction de la protection judiciaire enfance et jeunesse (DPJEJ). Le choix de la mer n'est pas un hasard. Il fait partie de ce voyage éducatif mais aussi humanitaire. "Les espaces de proximité et les règles à bord vont permettre de travailler sur la sociabilisation, précise Julien Kondumi, éducateur spécialisé au foyer. Ce sera un peu la symbole de la société, avec des règles à suivre et une hiérarchie à respecter avec le capitaine. Au Vanuatu, ils pourront se rendre compte des difficultés que certains jeunes peuvent avoir pour prétendre à un droit à l'éducation." Les jeunes seront en immersion totale dans le village d'Imaki, sur l'île de Tanna. Ils participeront à plusieurs activités. L'objectif reste de les responsabiliser et "qu'ils prennent conscience de la réalité de la société et du monde autour de nous".

Les matelots en herbe arriveront dans trois jours au Vanuatu. Ils distribueront 1,5 tonne de dons à un groupe scolaire du village d'Imaki. La structure compte plus de 700 élèves.