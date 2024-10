VIDÉO. À Nouméa, le Palika prépare son congrès annuel du 8 novembre prochain

Alors que l’Union calédonienne convoquait son comité directeur ce samedi 26 octobre 2024, à Ponérihouen, les membres du Palika de leur côté, se sont réunis en assemblée générale, à Nouméa. Objectif : travailler sur les échanges et décisions, qui seront actées lors du Congrès annuel du parti prévu le 8 novembre prochain, à Kaala-Gomen.

Les travaux de l’assemblée générale du Palika se sont achevés à 17 heures, ce samedi 26 octobre 2024. De quoi éclairer les choix stratégiques à venir pour le Congrès du parti, prévu le 8 novembre prochain, à Kaala-Gomen.

Trois grands chantiers étaient à l’ordre du jour : “la prise en charge de la sortie de crise. Les discussions, après la séquence faite pendant toute l’année 2023. Le parti devra dire comment il voit, la réussite de cette phase de discussions et de négociation. Enfin, le troisième sujet, c’est la mobilisation sur le terrain, pour porter à la connaissance de la base militante et de la population en général”, explique Judicael Selefen, porte-parole du parti.

Mise en oeuvre du plan PS2R sur l'ensemble du territoire

Des thèmes déjà abordés au fil des assemblées extraordinaires de ces derniers mois. Mais cette fois, il s’agit de rassembler des éléments nouveaux. Selon Jean-Pierre Djaiwé, porte-parole du Palika, “le nouvel élément, c’est le plan de sauvegarde, refondation et de reconstruction du gouvernement, (PS2R). Ce qu’on a dit, c’est qu’il va falloir que les membres du gouvernement présentent ce plan et on verra comment les militants peuvent participer à la mise en oeuvre du plan, dans tout le pays”.

Prochain RDV inscrit au calendrier du Palika : une rencontre avec les représentants du Forum des îles du Pacifique, sur le territoire du 27 au 29 octobre. Des échanges clés selon le parti, au sujet notamment de sa vision de l’avenir institutionnel du pays.