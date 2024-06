VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : premiers chargements de minerai au port de Népoui pour l’usine SLN de Nouméa

Ce lundi 3 juin, un minéralier de la SLN a pu charger 19 000 tonnes de minerai pour alimenter l’usine SLN à Nouméa. Une première en vingt jours, depuis que les émeutes ont débuté dans l’agglomération de Nouméa.

Une situation qui se débloque. Le minéralier de la SLN envoyé à Népoui a pu être chargé ce lundi. Pourtant, dans la nuit de samedi à dimanche, le convoyeur du port avait été endommagé à la suite d’un incendie volontaire. L’opération a été rendue possible grâce notamment à la vigilance et à la réactivité des habitants de la commune. Les salariés et les riverains se sont mobilisés pour éteindre rapidement le feu et les équipes de la SLN ont pu rapidement réparés le convoyeur. Ce sont ainsi 19 000 tonnes de minerai - l’équivalent d’une semaine de consommation pour l’usine de Doniambo – qui ont pu être chargé.

A noter que le minéralier a pu alimenter des commerces de Népoui et de sa région. "Ce sont ainsi plusieurs palettes de vivres qui ont pu être acheminées par le minéralier aux distributeurs de Népoui" se félicite la direction sur Facebook.