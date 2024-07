VIDEO. Des lycéens de Lapérouse, à Nouméa, intégreront les meilleurs lycées de l'Hexagone, en septembre

Des élèves du lycée Lapérouse rejoindront bientôt les bancs des lycées Henry IV ou Louis Le Grand. Un peu de pression mais surtout beaucoup d'ambitions pour ces adolescents qui prendront l'avion dès la fin du mois de juillet.

Ces élèves de terminale font partie de l'élite du lycée Lapérouse, chaque semaine, ils font 11 heures de cours de mathématiques. Et bientôt, ils intégreront les meilleurs lycées de Paris, en terminale.

"Ce sont des élèves qui font des spécialités math, physique ou math experte. Ils ont 17,5 de moyenne générale et en math, on est autour de 18,5 ", commente Loïc Jaunatre, professeur de mathématiques et fier de ses élèves.

Quand on se rend compte de tout ça, on ne peut pas échouer. C'est énormément d'argent, c'est inconcevable pour moi. Kenneth Hnawia

Kenneth Hnawia, 17 ans, fait partie de ceux qui vont intégrer le lycée Louis le Grand pour la rentrée de septembre. "Ça fait une semaine que je le sais, avec mes parents on s'organise et je me rends compte des moyens qui sont mis à ma disposition, de la chance que j'ai d'aller dans un établissement ausis prestigieux. Quand on se rend compte de tout ça, on ne peut pas échouer. C'est énormément d'argent, c'est inconcevable pour moi."

De son côté, Charly Sorlin ira au lycée Henry IV, à Paris. À 17 ans, il ambitionne de faire de la politique. " Pour moi c'est la discipline la plus complète. Les politiciens doivent savoir faire de la politique, de l'économie, de la philosophie ...", explique-t-il.

"C'est une opportunité extraordinaire pour eux"

Paul Lorentz-Chartier fait également partie des huit lycéens qui vont rejoindre les grands établissements parisiens."Ça leur demande un gros effort, ils vont réintégrer une terminale et repartir à zéro mais c'est une opportunité extraordinaire pour eux", commente sa maman.

Cette année 2024 est "un bon cru", pour le lycée Lapérouse. Les années précédentes, seuls 4 à 5 de ses élèves intégraient les meilleurs lycées de Métropole.