VIDEO. Faire sa lessive à la maison

Dans la série "zéro déchets" et "sauvons notre environnement", Cécile illustre en vidéo la recette de la lessive faite maison aussi simple à réaliser qu'économique.

Karine Boppdupont •



La recette

3 litres d'eau

100g ou 9 cuillères à soupe de savon de Marseille

4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

4 cuillères à soupe de cristaux de soude

10 gouttes d'huile essentielle

Faire chauffer l'eau et le savon de Marseille à feu doux de façon à faire fondre le savon

Puis rajouter le bicarbonate et les cristaux en continuant de remuer jusqu'à ce que tout ait fondu.

Attendre que le liquide refroidisse et le verser dans une bouteille en y ajoutant environ 10 gouttes d'huile essentielle de lavande ou citron par exemple.

Attention l'huile essentielle peut-être irritante pour la peau.

A noter

Cette lessive est recommandée pour les personnes ayant une peau fragile, il faudra faire cependant attention au dosage de l'huile essentielle. Par ailleurs elle est l'alliée évidente d'une démarche écologique.Basée sur l'utilisation du savon de Marseille râpé ou acheté directement en paillettes, elle est composée de produits naturels et vous permettra de faire de substantielles économies.Le vrai savon de Marseille est composé à 72% d'huiles végétales et porte l'estampille 72%.qui risquerait de solidifier votre lessive et d'endommager machine à laver et canalisations.Quatre savonneries reconnues par l'Union Professionnelle des Savons de Marseille : Fer à Cheval, Marius Fabre, Le Sérail et La savonnerie du Midi.est également très simple à réaliser soi-même ! Pour cela il vous faudra du vinaigre blanc, de l’eau et une dizaine de gouttes d’huile essentielle (pensez à utiliser la même huile essentielle que celle de votre lessive pour ne pas mélanger les odeurs). Dans les proportions il vous faudra 2 doses d’eau pour 1 dose de vinaigre blanc. La lessive est à mettre directement dans le tambour, et l’adoucissant est à placer dans le bac réservé à l’adoucissant.