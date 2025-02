Vidéo. Grande première pour le karting calédonien : deux pilotes se sont qualifiés aux championnats d'Australie jeunes

Luca Padovese-Robaux et Raphaël Gil, deux jeunes pilotes de karting calédoniens, sont qualifiés aux championnats d'Australie jeunes. Une belle réussite pour l’école de karting de Nakutakoin, qui les a formés.

Formés à l’école de karting de Nakutakoin, Luca Padovese-Robaux et Raphaël Gil ont intégré des équipes australiennes. Presque par hasard pour Luca. En achetant un casque dans un magasin, il a tapé dans l’œil du gérant, également patron d’une équipe. Depuis deux ans, il multiplie les allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie, pour différentes courses. Pareil pour Raphaël, dont le coach est 18 fois champion d’Australie. “Ça compte beaucoup pour moi, pour atteindre mon but, la F1”, explique-t-il.

Ça m’apporte du bonheur à chaque fois que je suis derrière le volant, c’est ma décompression. Luca Padovese-Robaux

Les deux garçons se sont qualifiés aux championnats d'Australie jeunes. Une première pour le karting calédonien. “C’est inédit et ça permet aux autres de voir qu’on peut faire de la compétition ailleurs qu’ici, ça les booste”, remarque Jean-Yves Coulon, responsable de l’école de karting de Nakutakoin. “Le niveau est vraiment différent comparé à ici, les pilotes sont beaucoup plus féroces, faut que j’apprenne à être féroce moi aussi”, commente Luca.