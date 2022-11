VIDEO. Immersion calédonienne : plongée aux côtés des élèves du lycée Escoffier et de leur projet de rénovation de brasserie

NC la 1ère vous fait découvrir les coulisses d'un projet pédagogique mis en place pour transformer la brasserie de leur établissement.

Les élèves s'activent à donner les derniers coups de pinceaux dans leur salle de restauration. C'est la touche finale d'un projet peaufiné depuis plus d'un an par 17 élèves du lycée commercial et hôtelier Escoffier. Ces étudiants en CAP cuisine ont réinventé un espace de travail qui sert aussi de lieu de restauration.

Deux projets en un

Pour mener à bien ce projet, les élèves ont récolté des fonds en vendant des crêpes et les ont utilisés pour acheter le matériel nécessaire à la rénovation de la brasserie du Lycée Escoffier. Des travaux, en plus des cours, menés jusqu’à l’inauguration du 4 novembre dernier.

"L’Ardoise Escoffier" est la nouvelle appellation de cette salle métamorphosée. L’ambiance ici est désormais tout autre. Un changement de décor apprécié par le personnel administratif et enseignant de l’établissement, seul public autorisé à se restaurer dans ce lieu.

C'était pour voir une autre facette de la restauration. Grâce à ce projet (...) ils ont vu comment mettre une âme à un restaurant. Ludovic Lanceleur - Professeur de cuisine au lycée Escoffier

Mission réussie pour ces 17 élèves dont les noms resteront toujours associés à "l'Ardoise Escoffier". Une récompense méritée pour un bel effort partagé.