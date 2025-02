VIDÉO. Les élèves internes de Bourail ont pris leurs quartiers au sein de la résidence du Sacré-Coeur

Un reportage de Nathan Poaouteta et Ismaël Waka Céou.

À Bourail, les internes, c'est-à-dire les élèves qui sont hébergés et nourris pour les repas du midi et du soir, ont pris possession de leurs dortoirs, ce dimanche 16 février. Au sein du lycée professionnel François d'Assise, les élèves du secondaire et du primaire privés sont tous logés à la même enseigne, à l'internat du collège du Sacré-Coeur.

À la veille de la rentrée, Wallen Clément, 15 ans, fait rouler sa valise jusqu'à son internat. Il s'agit de sa première rentrée loin de ses parents. L'adolescente venue de Païta se familiarise rapidement avec la résidence scolaire du Sacré-Coeur de Bourail. D'autant qu'elle n'y trouvera que des camarades de chambre féminines. "Ça change un peu de la ville d'être en brousse", souligne Wallen, qui semble ravie de gagner un peu d'autonomie. Elle intègre, cette année, la seconde des métiers de la relation client au lycée professionnel François d'Assise de la direction diocésaine de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie (DDEC). "Couper le cordon" "Elle est contente de couper le cordon. Elle est à l'aise", abonde sa mère, Djemillah, en riant. "C'est elle qui a choisi cet internat, par rapport à sa branche." Un éloignement que la famille Clément a facilement accepté. La résidence du Sacré-Coeur accueille 150 élèves, originaires pour la plupart du nord du pays. La rentrée s'annonce particulière cette année, après les évènements du 13 mai 2024. "Nous connaissons nos anciens élèves. Par contre pour tous les élèves rentrants, on va essayer de pouvoir les repérer et de faire un travail individuel", explique Thierry Vidal, directeur du lycée professionnel François d'Assise. 330 lycéens y feront leur rentrée ce lundi 17 février, contre 315 en 2024. Une nouvelle filière a d'ailleurs été créée, le certificat d'aptitude professionnelle agent de sécurité.

