VIDEO.Les jeunes s'expriment face aux politiques

Lors de l'édition spéciale de NC la 1ère, mercredi soir, les jeunes et les politiques ont débattu suite au discours d'Emmanuel Macron. Presque deux heures où chacun a pu s'exprimer.

Aurélien Pol (Noémie Dutertre) •

" Il faut qu'on se mélange". "Il faut faire beaucoup plus de proximité". "Si on ne parle pas, si on ne boit pas le café ensemble, on se connaît pas", lancent les jeunes calédoniens aux invités politiques lors du débat de l'édition spéciale de NC la 1ère . Une émission spéciale qui s'est déroulée mercredi soir, après le discours d'Emmanuel Macron. Animée par Sheïma Riahi et Anne-Claire Lévêque, le débat portait sur plusieurs thématiques : l'avenir institutionnel, l'emploi et la formation, le pouvoir d'achat et les inégalités, le "vivre-ensemble" et l'environnement.

Philippe Dunoyer, député de la première circonscription a répondu aux étudiants, entrepreneurs, professeurs face à lui : "il n'y a pas assez de jeunes en politique, il faut prendre la place, pas de manière agressive bien sûr. "

Où sont les jeunes ?

"Je constate qu'il y a beaucoup d'anciens de la politique, où sont les jeunes ?", continue l'un des jeunes de l'assemblée aux invités. "Entre vous et nous il y a un fossé, avec la jeunesse qui arrive, il y a un fossé aussi", ajoute un autre. Lauri Humuni, secrétaire générale du RDO, approuve : " On pourrait sortir un discours tout fait de politique mais je pense qu'on ne vous écoute pas suffisament."

Au final, ce débat aura permis à chacun de s'écouter.