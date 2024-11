VIDÉO. Un Black Friday singulier cette année, en Nouvelle-Calédonie

Partager :

Une tradition venue des États-Unis. Le Black Friday, qui intervient après la fête de Thanksgiving, marque le début des soldes de fin d’année. En Nouvelle-Calédonie, cette période de prix cassés s’est adaptée et dure trois jours : vendredi, samedi et dimanche. Cette année, les troubles qu’à connu le territoire et leurs conséquences ont un impact sur les consommateurs, comme sur les commerçants.

L’édition 2024 du Black Friday est encore pleine d’incertitudes, sur le territoire. Les conséquences des exactions de mai touchent autant les commerçants, que les consommateurs. Les professionnels se préparent pour le rendez-vous, depuis plusieurs jours. "Cette année, c'est difficile pour tout le monde" Cette année, les commerçants ont décidé de fournir un effort tout particulier, pour ceux qui ont perdu leur pouvoir d'achat. “On a conscience que cette année, c’est difficile pour tout le monde. On a voulu profiter de cette période pour offrir à nos clients, l’occasion de faire de très bonnes affaires”, indique Laetitia Chartrez, directrice d’une enseigne de vêtements, située au centre-ville de Nouméa. Dans une boutique de vêtements typiquement Calédoniens, située un peu plus loin, le stock et la trésorerie sont bien différents, après les évènements. “L’année dernière j’avais fait des prix sur toute la boutique, parce que j’avais du stock. Mais cette année, suite aux événements, j’ai dû annuler toutes mes commandes”, révèle Aurélie Amiel, gérante de la boutique. Manque de visibilité pour les commerçants Pour le syndicat des commerçants, le manque de visibilité économique entrave les commandes. Difficile de se projeter et de stocker, quand la situation économique est incertaine. “Les commerçants ont des difficultés à commander aujourd’hui. Sans savoir vraiment quel sera la nature du marché, à trois mois. Les Calédoniens aussi sont en difficulté avec les pertes d’emplois, le chômage partiel et une baisse de leur pouvoir d’achat”, explique Ronan Daly, président du syndicat des commerçants. Le black Friday débute ce vendredi matin et se poursuivra jusqu’à dimanche. L’occasion de profiter de bonnes affaires pour ceux qui peuvent, à un mois des fêtes de fin d’année.

