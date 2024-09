VIDEO. Une cérémonie coutumière en l'honneur de Veylma Falaeo présidente du Congrès

La communauté de Wallis-et-Futuna s'est rassemblée ce dimanche 29 septembre au Fale Fono de Païta en l'honneur de Veylma Falaeo, élue à la tête du Congrès le mois dernier. Cette journée a été organisée par le district de Mua, autour d'une cérémonie du kava. Un moment important considéré par les quelque trois cents convives présents comme une seconde investiture pour la nouvelle présidente.

Il y a tout juste un mois, Veylma Falaeo montait sur le perchoir place Vauban. La communauté de Wallis-et-Futuna a célébré l'investiture de la présidente du Congrès, ce dimanche 29 septembre, au Fale Fono à Païta.

Les préparatifs ont débuté dès les premières lueurs du jour. Les chefs coutumiers, représentants des trois royaumes de Wallis-et-Futuna, sont les premiers à investir le site, suivis des invités et enfin de la présidente du Congrès, accompagnée de sa famille.

Cérémonie du kava

Le silence s'installe. La cérémonie du kava peut débuter. Après un discours de bienvenue et de remerciements, les Faikava, experts dans l'art de préparer cette boisson ancestrale à base de racines de kava, se mettent à l’œuvre.

Le breuvage est ensuite partagé entre les personnalités coutumières. Le dernier shell revient à la présidente du Congrès. Un geste qui marque la fin d'une cérémonie organisée par le Faipule, comprenez le chef, de Mua. Le district dont la nouvelle présidente Veylma Falaeo est issue.

"Il était important pour les enfants de Wallis-et-Futuna d'organiser cette journée en l'honneur de Veylma, estime Elia Manuopuava, chef du district de Mua. Son investiture nous rend d'autant plus heureux que c'est une enfant qui vient du Palokia, la paroisse que je préside".

"On reconnaît ma fille au poste qu'elle occupe"

Un moment de fierté et d'émotions pour la nouvelle présidente du Congrès."Dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie je suis la première femme a accédé à cette fonction, calédonienne, d'origine wallisienne et futunienne. Tout le monde est heureux et souhaite simplement que je puisse travailler dans l'intérêt de tous pour une Calédonie meilleure et sereine."

Pour son père, Augustin Falaeo, cette cérémonie scelle l'investiture de sa fille à la tête du Congrès. "Malgré les difficultés des familles wallisiennes et futuniennes, elles ont tenu à organiser un Kava. Le Kava, qui est primordial chez nous dans la coutume, ce qu'il veut dire c'est qu'on reconnaît ma fille au poste qu'elle occupe actuellement".

Place à la fête. Les invités d'abord conviés à partager un grand repas laisseront ensuite les danses traditionnelles rythmer la suite de la journée.