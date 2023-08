VIDÉO. Une semaine à la découverte de la vie à Lifou pour de jeunes handicapés

Ils ont entre 10 et 15 ans, souffrent de troubles du comportement ou de l'attention, et sont suivis à l'Institut médico-éducatif de l'Association de parents d'enfants indaptés (APEI), à Nouméa. Ils viennent de passer une semaine à Lifou, loin de leur famille. Une première pour gagner en autonomie.

Avec une association et les mamans de la tribu de Kejëny, ils ont appris à préparer le bougna. De la cueillette des légumes à la cuisson, ce plat traditionnel n'a plus de secret pour eux. Ils ont entre 10 et 15 ans et souffrent de troubles du comportement et de l'attention. Tous sont scolarisés à l'Institut médico-éducatif de l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI), à Nouméa.

Travailler sur l'autonomie

Ils viennent de passer une semaine à Lifou, accompagnés par trois éducateurs et une psychologue. Un déplacement préparé depuis un an par l’Institut médico-éducatif (IME). C’est la première fois que ce genre de sortie est organisée. “Pour favoriser le retour en tribu et à la source", explique Sina Ngazohni. En attendant la cuisson du bougna, ils ont aussi appris à tresser avec l'APAHL, une association au service des personnes handicapées de Lifou.

C'est la première fois qu’ils s'éloignent autant de leurs parents. "L’idée c’était aussi de travailler aussi la séparation avec la famille pour les préparer, dans un futur plus ou moins proche, à avoir des temps sans les parents", explique Eric Thevenet, chef de service à l'IME de l'APEI.