Vie chère : l'UFC-Que Choisir "veut que les consommateurs soient aussi des lanceurs d’alerte"

Ce mercredi 15 mars, Journée mondiale des droits des consommateurs, est un jour de sensibilisation à une consommation saine. L'association UFC-Que Choisir, qui défend les consommateurs lors de litiges, invite ces derniers à être plus actifs dans la lutte contre la vie chère.

Myriam Ponet (Sophie Boltz) •

Connue pour défendre les consommateurs lors de litiges, l’association UFC-Que choisir profite de cette Journée mondiale des droits des consommateurs pour alerter la population sur le poids qu’elle peut peser dans les décisions politiques. "Le jour où on sera 2500 ou 3000 adhérents et qu’on ira voir des décideurs politiques, on aura un certain poids pour imposer des décrets, des lois, des règlements en faveur des consommateurs", explique Gilles Vernier, président de l’association.

Pour l’heure, l’UFC-Que Choisir en Nouvelle-Calédonie compte 800 adhérents : sept bénévoles formés à l’accueil et surtout au droit de la consommation. Des juristes déployés sur tout le territoire de Nouméa à Koné.

Mais aujourd’hui avec la hausse des prix à la consommation courante, le président de l’association souhaiterait que les consommateurs soient plus actifs dans la lutte contre la vie chère à l’image de certaines organisations citoyennes. "On voudrait que les consommateurs soient aussi des lanceurs d’alerte. C’est le mot à la mode, poursuit-il. Il y a Ticket de caisse en colère, c’est une façon de lancer l’alerte. On travaille beaucoup avec la DAE [Direction des affaires économiques] qui fait un boulot extraordinaire bien qu’ils ne soient pas assez nombreux pour jouer les gendarmes dans le métier de la consommation."

Cette année, la Journée mondiale des droits des consommateurs a pour thème la finance numérique équitable pour coller aux évolutions des modes de consommation. Face aux développements des services financiers numériques et à l’heure des réseaux sociaux, de nouveaux risques sont apparus comme les piratages de comptes, les hameçonnages ou encore les vols de données bancaires.