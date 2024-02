Violences conjugales : une Calédonienne ose témoigner de son calvaire, à visage découvert

Un témoignage poignant, afin d'encourager les autres femmes battues à sortir du silence.

Natacha Lassauce-Cognard, Laura Schintu (Loreleï Aubry) •

Ce mardi, la justice a condamné son ex-compagnon à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour violences conjugales. Un soulagement immense pour Virginie Lolohea qui a enduré les humiliations et les coups de l'homme qu'elle aimait durant plusieurs années. Le couple résidait alors sur l'île de Maré.

A la souffrance morale et physique au quotidien, s'ajoutait le silence complice de l'entourage de son bourreau. Une situation et des comportements inacceptables dont Virginie Lolohea a mis du temps à prendre conscience. Finalement, poussée par un instinct de survie, elle décide de porter plainte. Un acte difficile et courageux au "pays du non-dit", qui détient le record national des violences au sein du couple.

Mère de quatre enfants, cette quadragénaire souhaite aujourd'hui retrouver le bonheur à travers une "vie normale". Elle est actuellement en recherche d'un logement et d'un travail. Son témoignage se veut la preuve qu'il est possible de dire "stop" et de repartir à zéro.