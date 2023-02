Voh : appel à témoins après un accident de la route potentiellement volontaire

La gendarmerie de Voh est à la recherche de témoignages pour comprendre les circonstances d’un acciden, survenu lundi 30 janvier, sur la RT1, entre Oundjo et Koné. La victime aurait ensuite été agressée par le passager du véhicule en cause.

NC1ere •

Les faits remontent à une semaine mais demandent encore à être éclaircis. Lundi 30 janvier, un jeune de 19 ans a été renversé par un véhicule sur la RT1, entre la tribu d'Oundjo et le village de Koné. Plus précisément sur la portion de route qui a été refaite.

Or, selon la gendarmerie, la victime aurait été percutée "possiblement volontairement" par un véhicule de la marque Toyota Hilux de couleur verte.

Un choc suivi de coups

Toujours selon les gendarmes, le passager du pick-up "serait ensuite descendu du véhicule, aurait couru après la victime qui s'était entre-temps relevée et lui aurait asséné plusieurs coups".

Plusieurs personnes auraient été témoins de cette possible agression. Il semblerait que des voitures aient ralenti leur course et que l'une d'entre elles se soit même arrêtée. Mais son conducteur serait reparti après avoir regardé la scène.

La gendarmerie invite donc toute personne ayant des informations à contacter la brigade de Voh au 44 89 70.