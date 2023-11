Zoom sur les écarts de salaires entre les hommes et les femmes en Nouvelle-Calédonie

Selon le collectif Les Glorieuses, en France, depuis le 6 novembre, les femmes travailleraient gratuitement. L’occasion de faire le point sur les écarts de salaires en Nouvelle-Calédonie. En graphiques.

Marguerite Poigoune et Cécile Rubichon •

L’écart salarial entre hommes et femmes se creuse en Nouvelle-Calédonie. C’est ce qu’il ressort d’une synthèse publiée la semaine dernière par l’Institut de la statistique et des études économiques. Par rapport aux hommes, les femmes ont un salaire inférieur de 8,9 % en 2022. Contre 8,1 % en 2020 et 2021.

Cette aggravation des disparités s'explique principalement par le fait que “les emplois supplémentaires créés en 2022 étaient plus précaires, moins rémunérés et moins qualifiés. Et que dans ces emplois créés, on a une majorité de femmes (60%), ce qui tend à baisser le salaire moyen des femmes en 2022”, explique Olivier Fagniot, le directeur de l’Isee.

Elle s’observe d’ailleurs particulièrement dans le secteur privé, où l’écart de salaires entre les femmes et les hommes passe de 12% en 2021 à 13 % en 2022. Dans le public, il est stable. Mais plus élevé que dans le privé.

La différence de salaire s’accentue aussi avec l’âge. Chez les 50 ans et plus, le salaire des femmes est inférieur de 14,2 % à celui des hommes. Entre 40 et 49 ans, les femmes gagnent 9,6 % de moins que les hommes. Entre 30 et 39 ans, 4,2 % de moins. Chez les moins de 30 ans, l'écart est plus resserré mais il demeure, avec des rémunérations 1,4% plus basses pour les femmes.