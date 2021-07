42 clés du bonheur remises à des familles de Tahiti et Moorea

Une quarantaine de clés de fare OPH ont été remises aujourd'hui à des familles de Tahiti et de Moorea. Le bonheur d'avoir enfin leur chez-soi.

Enfin une maison ! C'est ce qu'ont dû se dire aujourd'hui les bénéficiaires de 42 clés de fare OPH. "Les bénéficiaires sont des familles des communes d’Afaahiti, Arue, Hitia’a, Mahaena, Mataiea, Papara, Papeari, Papenoo, Pueu, Punaauia, Tautira, Teahupoo, Tiarei, Toahotu et Vairao, ainsi que de Moorea. Pour bénéficier de leur fare, elles ont dû s'acquitter d’une participation financière moyenne de 409 000 cfp, variant entre 155.000 et 1.780.000 cfp, calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à 392 366 000 cfp.

Ce dispositif d’aide en habitat dispersé prévu par la délibération du 2 décembre 1999 est une réponse au besoin légitime d’accession à la propriété et de décohabitation des familles de Tahiti et de ses îles, et permet de lutter contre les inégalités et de contribuer à l’accessibilité à un logement digne.

42 familles heureuses. • ©Présidence

La cérémonie s’est déroulée sur l’un des lieux d’entreposage de l’OPH à Tipaerui, ce site centralisant l’ensemble des matériaux de construction des fare OPH avant leur acheminement vers leur lieu de construction, à Tahiti ou dans les îles, par les agents du service logistique et construction de la direction de la maîtrise d’ouvrage de l’Office, en présence du ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou et du directeur général de l'OPH, Moana Blanchard."