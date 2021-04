Affaire AFD - Les deux protagonistes condamnés à un an de prison

DC •

Le tribunal correctionnel a rendu ce mercredi 14 avril matin son jugement sur l'affaire de la FDA (fonds de développement des archipels). L'affaire porte sur des faits de favoritisme et de détournement de fonds publics par l'ancien directeur général et l'ex-président du conseil d'administration du fonds. Mara Aitamai, Taina Maraeura ainsi que quatre autres prévenus comparaissaient pour avoir notamment saucissonné des marchés de construction de Fare MTR pour qu'ils restent en dessous du seuil de l'appel d'offre.

Aitamai Mara a été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis, cinq millions d’amende, ainsi qu'à une peine d'inéligibilité de cinq ans et de l'interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans. Teina Maraeura a écopé, lui, de deux ans de prison dont un an de sursis, de cinq millions d’amende et de l'interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant cinq ans avec cinq ans d'inéligibilité.

Les trois « gérantes de paille » poursuivies pour recel de favoritisme, ont écopé de deux mois de prison assortis d'un sursis simple. Émile vernaudon, qui avait conservé son véhicule de fonction après avoir quitté le FDA a quant à lui été condamné à six mois de prison assortis d'un sursis simple et d'une amende de cinq millions de fcfp. Ils ont dix jours pour faire appel.