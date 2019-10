Affaire Sarah nui: Francis Tarano condamné à 7 ans de prison

L'ancien entraîneur de futsal, Francis Tarano, en situation de récidive, écope donc de la peine la plus lourde: 7 ans (avec maintien en détention) et une interdiction de détention d'une arme à feu pour une durée de 5 ans. Il lui est reproché sa "place centrale" dans le réseau et son attitude au cours de l'audience. Près de 50 millions avaient été saisis à son domicile



L'ancien instituteur de l’école To’ata et ex-sélectionneur de l’équipe de Tahiti de futsal, Jacob Tutavae, est lui condamné à 3 ans de prison ferme. Le juge a considéré que les faits qui lui étaient reprochés étaient "d'autant plus graves au regard de sa profession".



Pour les autres protagonistes de l'affaire, les juges ont prononcé une litanie de peines proportionnées à la gravité des faits reprochés:



William Oti : 6 ans de prison et une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans.

Guy Here: 3 ans avec mandat d'arrêt

Daneil Rey: 4 ans avec mandat de dépôt

Bruno Tupuai: (déjà en détention provisoire) 4 ans avec maintien en détention

Thomas Buchin : 5 ans avec mandat de dépôt

Mélanie Pan Si-iotua : 5 ans avec mandat de dépôt

Osman Tuihani : 5 ans avec mandat de dépôt

Jérôme Picard: 4 ans avec mandat de dépôt

Fetia Ogier Denys : 2 ans dont 6 mois de sursis

Manuari Alves : 2 ans dont dont 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve

Léon Teva Teihotaata : 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'une obligation de soins.



Tous sont condamnés solidairement à une amende douanière de 300 millions de francs.



Le volet international sera jugé en janvier 2020



Les protagonistes étaient jugés pour avoir écoulé d’importantes quantités de drogue à Tahiti et aux Iles-sous-le-Vent, en bande organisée. L’affaire avait éclaté en août 2018 après une perquisition à l’hôtel Sarah nui de Papeete et la saisie de drogue, d’importantes sommes d’argent en liquide et d’une arme à feu.



Plus de 3 kilos de drogue auraient été écoulés par ce réseau entre novembre 2016 et juillet 2018



Seul le volet local de l'affaire était jugé cette semaine. Le volet international lié à l’importation de drogue et mettant en cause Tamatoa Alfonsi et Maitai Danielson, entre autres, sera jugé en janvier 2020.