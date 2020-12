Affrontements en Nouvelle-Calédonie

Il y a eu de violents affrontements, ce matin à Nouméa, entre des manifestants et les forces de l'ordre dans le cadre du dossier "usine du Sud", en Nouvelle-Calédonie.

NC1ère (MEL / IB) •

Blocages, embouteillages, et même des affrontements, ce matin à Nouméa, entre des militants de l’ICAN et les forces de l'ordre, après la rupture du dialogue dans le dossier "usine du Sud".Le dossier est explosif : il s'agit de la reprise de l’usine de traitement de nickel et de cobalt du groupe brésilien Vale. Cette opération dans le secteur sensible du nickel électrise le climat entre les indépendantistes et les loyalistes.