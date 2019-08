L'ancien maire de Huahine, Felix Faatau, condamné à deux ans de prison

L'ancien maire de Huahine a été condamné à deux ans de prison, cinq ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction des droits civiques et familiaux, cinq ans d’interdiction d’exercer dans la fonction publique et 200.000 Fcfp d’amende. Sa condamnation sera affiché à la mairie de Huahine pendant deux mois.



La justice lui reproche notamment à Félix Faatau d'avoir fait supporter à la commune des travaux effectués chez des particuliers, par une entreprise privée gérée... par sa propre fille, et avec les tractopelles de la commune. Il s'agissait principalement d'opérations de nettoyage chez des particuliers. "Je n'ai jamais commandé ces travaux. Le case devait aller chercher de la soupe de corail chez cette personne, après, je ne sais pas ce qu'il a fait sur place," s'est défendu Félix Faatau. Des factures ont finalement été émises, mais postérieurement à l'enquête.



Le signalement avait à l'époque était fait par Marcelin Lissant, conseiller municipal devenu maire.



En première instance, Félix Faatau avait été condamné à 18 mois de prison ferme. Sa peine a donc été alourdie par la Cour d'appel.



L'ancien maire de Huahine a déjà annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation.