Assassinat au pied de biche à Toahotu : ouverture du procès

Deux jours de procès s’ouvrent ce lundi 7 septembre aux assises pour juger Steeve Bruneau, accusé d’avoir tué à coups de pied de biche, Moana Poiraud, en octobre 2017, sur fond de dette de stupéfiants. La victime avait été retrouvée morte par ses colocataires dans son bungalow de Toahotu

Polynésie la 1ère (MLSF), Lucile Guichet-Tirao •