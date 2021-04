Le conseil des femmes en déplacement aux Australes

Polynésie la 1ère (MLSF), Arthur Tiarii, Herevai Hoata •

C’est une arrivée au son des to’ere pour les 12 membres du conseil des femmes de Polynésie française. Elles terminent leur tournée des îles Australes à Raivavae, après avoir rencontré les femmes des îles voisines : Rimatara, Tubuai et Rurutu. "Les années précédentes, nous sommes allées aux Tuamotu et aux Marquises. Il ne nous restait que les Australes", souligne Minarii Chantal Galenon, présidente de la fédération des associations du conseil des femmes de Polynésie.

C’est sous le chapiteau de Rairua que les membres de la délégation ont rencontré les femmes de l’île pour des stands d’informations : avec pour objectif la valorisation de la femme polynésienne. "Nous avons fait tout le tour (...) Notre objectif maintenant est de construire nos centres de la femme de Polynésie. Pourquoi ? Parce que les femmes ont aujourd'hui besoin de se regrouper, les femmes ont besoin d'être aidées, de bien connaître leurs droits", explique la présidente de la fédération. Le conseil des femmes rassemble désormais 18 associations de femmes dont 2 des îles Australes : Te veine no Avera de Rurutu et Te vahine no Tubuai.