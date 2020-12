Raivavae : île où les femmes sont fortes

A Raivavae, aux Australes, les femmes sont courageuses et n'ont pas peur d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. A l'instar de la famille de Papata Tetuamanuhiri. Les fils étant partis à l'armée, ce sont les filles qui ont pris le relais. Et, elles n'ont pas à rougir...

Polynésie la 1ère (MLSF), Heiarii Tahiata et Arthur Tiarii •