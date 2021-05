Les enfants de Rimatara en visite à Rurutu, dans leur futur collège et internat

Mereini Gamblin •

Le collège sera leur nouvelle maison. Chaque année, les élèves de sixième originaires de Rimatara découvrent leur nouveau terrain de jeu. Ils doivent poursuivre leur scolarité au collège de Rurutu, à plus de 150 km de chez eux, loin de leurs familles.

©Polynésie la 1ère



Depuis quatre ans, le collège de Rurutu a pris l'habitude de les accueillir pour mieux préparer la rentrée. Ces visites d'immersion ont été initiées par les professeurs de Rurutu et de Rimatara. L'occasion pour les enfants de se familiariser avec leur futur établissement et lieu de vie, le temps d'un week-end. Ils découvrent leur nouvel environnement, leur future routine et les tâches quotidiennes qui leur seront dévolues à l'internat.

©Polynésie la 1ère



Bien encadrés, les enfants vivront bientôt en communauté et partageront des moments qui marqueront leur adolescence à jamais.