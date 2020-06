Avez-vous obtenu le baccalauréat 2020 ?

Voici la liste des candidats admis au premier groupe de la session de juin 2020 du baccalauréat général et technologique, en Polynésie française.

Polynésie la 1ère / DGEE (MEL : IB) •

Seuls apparaissent sur cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats à la presse.



Liste des candidats admis au premier groupe de la session de juin 2020 du baccalauréat général

Baccalauréat général, candidats admis premier groupe

​​​​​​​

Liste des candidats admis au premier groupe de la session de juin 2020 du baccalauréat technologique

Baccalauréat technologique, candidats admis premier groupe

©DGEE

Pour rappel, afin de tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de garantir la sécurité des personnels et des élèves, les épreuves de tous les examens de la session 2020 ont été annulées au niveau national. L'ensemble du baccalauréat général et technologique a donc été validé en contrôle continu.A la session 2020 du baccalauréat,. Avec 85,7 % d'admis, le taux de réussite global au premier groupe est supérieur de 15,5 point à celui de 2019 (70,2 %).. 35 candidats des îles des archipels éloignés sont concernés par le second groupe. Pour leur permettre de passer sereinement leurs épreuves, le Pays organise leur rapatriement et leur prise en charge dans les internats. Enfin, 89 candidats pour lesquels une ou plusieurs épreuves n'ont pas pu être évaluées en contrôle continu, seront convoqués à la session de remplacement en septembre.