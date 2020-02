Les premières épreuves ont débuté pour les élèves de première.



JH / MB / CM •

Le baccalauréat nouvelle formule est arrivé

Il en est question depuis l'an dernier et c’est désormais une réalité. Le baccalauréat nouvelle formule concerne les élèves de première, même s'ils n’en verront les résultats qu'en juin 2021. La réforme du diplôme de fin d’étude secondaire lancée par le ministre de l’éducation Jean Michel Blanquer prend la forme de cinq épreuves de fin de cycle et de plusieurs contrôles continus répartis tout au long des deux dernières années d’étude, en première et de terminale. Les 200 élèves de première du lycée Samuel Raapoto ont expérimenté cette nouvelle épreuve.