Baccalauréat - Taux de réussite en progression

DC •

C'est une année particulière pour des élèves de terminale. En effet cette année, à cause du covid-19, les étudiants qui passaient leur baccalauréat ont majoritairement été noté en contrôle continu. Moins de stress ? Plus facile ? En tout cas les résultats ont été communiqués et on constate par exemple que le taux de réussite au premier tour entre les années 2020 et 2021 a augmenté d'un point (tableau rouge). Il a également augmenté d'un demi point au baccalauréat technologique (tableau jaune)

Des résultats attendus avec beaucoup d'impatience ce matin au Lycée de Bora Bora « Ihi Tea No Vavau ». Là bas, les élèves de cette toute première promotion accompagnés de leurs parents, des amis et des professeurs qui les ont suivis durant l'année avaient hâte de connaître le fruit de leurs efforts.

L'établissement a atteint un taux de réussite de 92% dont 2 avec la mention « Très bien », 5 mention « Bien », 19 « Assiez Bien » et 9 admis. La joie était palpable néanmoins, un seul élève devra se présenter au repêchage, ses camarades de promotion ainsi que l'équipe enseignante et administrative le soutiendront lors de cette phase finale. C'est en tous cas ce qu'on annoncé la Proviseure et son adjoint.

Regardez le reportage de Rosana Maihota