Bang de fin pour le chapitre « Tahuareva »

Les travaux de sécurisation de la Montagne Tahuareva au PK 17 à Tautira ont repris ce lundi 30 août matin. Les opposants au dynamitage d'une partie du site campent sur leurs positions. Malgré cela, la première détonation a résonné à 9h35. L’opération de fragmentation a été réalisée avec succès. Les blocs de roche se sont détachés du flan de la montagne et ont terminé leur course en contrebas, sur la route. Pour éviter tout débordement, le groupement d'intervention de la gendarmerie s'est posté sur la montagne 48h auparavant.

À 200m du lieu de l’opération, les membres du collectif qui souhaite protéger la montagne étaient en pleurs.

On a fait ce qu'on a pu pour éviter le dynamitage, mais la décision a déjà été prise. Maintenant on respecte. On ne peut plus rien faire aujourd'hui.

Une habitante de Tautira