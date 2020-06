Bora Bora : démarrage à deux vitesses pour la roulotte Herevai

La nouvelle roulotte a vu le jour en Janvier, à côté de l’ancien collège. Aujourd’hui, après la période de confinement, les jeunes travailleurs ont retrouvé leurs fourneaux et se réjouissent de voir que la clientèle est au rendez-vous.



Des jeunes motivés…

… qui ont tourné la page coronavirus

On est la seule roulotte à avoir ouvert […] on a pas le temps de se reposer - Tuarai Heremoana, cuisinier

Tuarai Heremoana s’occupe des grillades de la roulotte. Originaire de Tahiti, il s’est lancé dans ce projet en début d’année avec un objectif : ravir le client. Il le dit lui-même : « Quand on est jeune, on a la motivation et le physique, il faut juste avoir le savoir-faire ». Et d’après les clients, les plats sont de qualité.Depuis la fin du confinement, les habitants affluent tous les soirs pour manger sur place ou emporter leurs plats favoris. Kohai est ravie de cette situation et cuisine ses spécialités avec le sourire aux lèvres.Interview de Kohai au micro de Rosana Maihota :