Bora Bora : des jeunes passent les tests d'entrée dans l'armée de terre

ET/R.M •

Trois jours de tests psycho-techniques et théoriques pour intégrer l'armée de terre. C'est ce que viennent de passer 54 jeunes gens de Bora Bora durant 3 jours pour départager les meilleurs et les plus motivés. Les plus méritants seront retenus mais devront quitter la Polynésie.

L'armée de terre offre aux jeunes Polynesiens l'opportunité de se former à un métier. Seule condition : réussir l'examen d'entrée.

54 jeunes ont passé les tests. • ©Polynésie la 1ere

Une fois les "deux pieds dans l'armée", aux jeunes d'évoluer en passant les examens et en montant les grades. Ce recrutement, c'est un peu l'école de la 2e chance pour tous ces jeunes. Surtout par les temps qui courent, alors que la crise sanitaire a tout remis en cause, notamment la filière du tourisme sur l'île de Bora Bora.

Ecoutez le caporal Lorice du cirfat Polynésie et l' adjudant Julien, adjoint au cirfat Polynésie qui répondent à Rosanna Maihota :